Компанию «Газпром нефтехим Салават» посетили руководители федерального проекта «Чистый воздух»

Промышленные предприятия «Газпром нефтехим Салават» и БСК посетил руководитель проектного офиса Максим Корольков. Вместе с руководством Минэкологии республики, общественниками и журналистами он ознакомился с тем, как на предприятиях реализуются меры по уменьшению воздействия на окружающую среду.

В очистные сооружения «Газпром нефтехим Салават» поступают сточные воды не только с территории самого предприятия, но и со всего города. Сейчас идет их реконструкция, строятся новые нефтеловушки. А вот ведение в работу установки термодесорбции, отмечают специалисты предприятия, позволит сократить выбросы в атмосферу углерода, бензола, ксилола более чем на 1000 тонн в год. Еще одна цель модернизации очистных сооружений, чтобы в конечном итоге 75% сточных вод возвращались на производство в виде технической воды и значительно сократить забор воды из реки Белой.

Это результат строительства новых и реконструкция действующих резервуаров для приема, хранения и откачки компонентов бензина с установок НПЗ. Помогает и так называемая азотная "подушка" внутри. Здесь планируется возвести еще несколько подобных резервуаров. В операторной комплекса каталитического крекинга НПЗ руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков ознакомился с тем, как построен технологический процесс и работой факельной системы.

А в скором времени конверсия сероводорода достигнет показателя 99,2 %. Здесь появится новое производство технической серы за счет дополнительной утилизации газа. Его обещают запустить до конца года.

Руководство проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» высоко оценило поэтапные экопроекты предприятия. Было отмечено, что немаловажным в этой работе является и постоянное информирование населения города об этих шагах.

Еще одной точкой визита стала «Башкирская содовая компания». Гостям руководство показало технический процесс производства продукта и ознакомило с дальнейшими экологическими планами до 2030 года. К примеру, на площадке «Каустик» будет смонтирована колонна дегазации. Это собственная разработка компании, которая позволит значительно снизить выбросы в атмосферу. Есть и другие. В ходе совещания было решено, что Стерлитамак, как и Салават войдут в федеральный проект «Чистый воздух».