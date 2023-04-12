В Уфе прошло первенство ПФО по теннису для игроков в возрасте до 17 лет

В нем принимали участие более 100 спортсменов из девяти регионов страны. Турнир проходил как в парном, так и в одиночном разрядах. Победителем среди юношей стал Рафаэль Асадуллин из Казани. Он смог выиграть в двух сетах своего соперника из Альметьевска – 7:5, 6:0.

Это ежегодный турнир, именно Уфе дают первенство Приволжского федерального округа. Раньше мы проводили возраст помладше, до 13 лет. В этом году мы уже проводим для ребят постарше, до 17 лет.

В парном смешанном разряде бронзовую медаль завоевала Стефания Бондаренко из Уфы и Даниил из Альметьевска. Елена Калягина из Самарской области занимается теннисом более семи лет. Спортсменка выступала и в парном разряде, и в одиночном. Обычно Елена играет на турнирах в возрасте до 15 лет. Но на этих соревнованиях она конкурировала со спортсменами старше. В упорной борьбе Елена вышла в финал, но проиграла в двух сетах Кире Батайкиной из Жигулевска и стала серебряным призером.