Каратисты из Башкирии завоевали пять медалей «Кубка Ак Барса» в Казани

В Казани завершились традиционные всероссийские соревнования Кубок Ак Барса по каратэ. В этом году турнир получил статус международного. В форуме приняли участие более 2000 спортсменов из восьми зарубежных стран и 49 регионов России. Каратисты сборной республики привезли с соревнований пять медалей различного достоинства.

Эрнеста Шарафутдинова по праву можно назвать лучшим каратистом республики. Вот и в столице Татарстана наш спортсмен подтвердил звание сильнейшего в весовой категории до 75 килограммов. Кроме того, в выставочном поединке он сумел победить чемпиона мира из Узбекистана Дастонбека Отаболаева со счётом 6:5. Совсем недавно Эрнест получил звание мастера спорта международного класса. Сейчас начал и тренерскую деятельность, работает с совсем юными спортсменами. Но мотивацию к новым победам Шарафутдинов не теряет.

Просто нужно больше тренироваться, чтобы было желание. У меня желание есть, поэтому я побеждаю. В этом году нужно будет снова выиграть чемпионат России и поехать на чемпионат мира, если нас допустят. Эрнест Шарафутдинов, победитель всероссийских соревнований «Кубок Ак Барса» по каратэ

Айгуль Садыкова – ещё один фаворит любых всероссийских соревнований. В возрасте 16-17 лет в весовой категории до 48 килограммов нашей спортсменке в Казани равных не было. Она провела четыре боя, два из которых завершила досрочно 8:0. Как итог – золотая медаль.

Ближайшие турниры – готовимся в Минск, тоже будут международные старты, в конце года первенство России, на него готовимся. В целом пока нормально, пойдет, конечно, хочется международные старты. Айгуль Садыкова, победитель всероссийских соревнований «Кубок Ак Барса» по каратэ

Успешно выступили и более юные спортсменки. Бронзу завоевали Лилия Марданова и Сафия Маннанова. Уже через неделю каратистки отправятся на первенство России в Нальчике.

На первенстве России уже была один раз, мне кажется, там будет много людей и будет сложно. Я буду стараться заниматься и победить. Мне кажется, надо подбавить скорости и уверенности. Сафия Маннанова, бронзовый призёр всероссийских соревнований «Кубок Ак Барса» по каратэ

Впервые соревнования в Татарстане получили статус международных. В Казань приехали спортсмены из Казахстана, Киргизии, Ирана, Беларуси, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Таджикистана.

Организаторы постарались, сделали такой праздник в условиях нынешней ситуации и ограничений, мы не имеем больших возможностей соперничать на мировом уровне. Сильных ребят привезли. Николай Балабанов, главный тренер сборной Республики Башкортостан по каратэ