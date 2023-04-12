Каратисты из Башкирии завоевали пять медалей «Кубка Ак Барса» в Казани

В Казани завершились традиционные всероссийские соревнования Кубок Ак Барса по каратэ. В этом году турнир получил статус международного. В форуме приняли участие более 2000 спортсменов из восьми зарубежных стран и 49 регионов России. Каратисты сборной республики привезли с соревнований пять медалей различного достоинства.
Эрнеста Шарафутдинова по праву можно назвать лучшим каратистом республики. Вот и в столице Татарстана наш спортсмен подтвердил звание сильнейшего в весовой категории до 75 килограммов. Кроме того, в выставочном поединке он сумел победить чемпиона мира из Узбекистана Дастонбека Отаболаева со счётом 6:5. Совсем недавно Эрнест получил звание мастера спорта международного класса. Сейчас начал и тренерскую деятельность, работает с совсем юными спортсменами. Но мотивацию к новым победам Шарафутдинов не теряет.
Айгуль Садыкова – ещё один фаворит любых всероссийских соревнований. В возрасте 16-17 лет в весовой категории до 48 килограммов нашей спортсменке в Казани равных не было. Она провела четыре боя, два из которых завершила досрочно 8:0. Как итог – золотая медаль.
Успешно выступили и более юные спортсменки. Бронзу завоевали Лилия Марданова и Сафия Маннанова. Уже через неделю каратистки отправятся на первенство России в Нальчике.
Впервые соревнования в Татарстане получили статус международных. В Казань приехали спортсмены из Казахстана, Киргизии, Ирана, Беларуси, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Таджикистана.
Нашу республику на «Кубке Ак Барса» представляли около 80 человек. В общем медальном зачете Башкортостан занял десятое место среди 49 регионов.