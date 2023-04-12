Шахматистка из Уфы Лейла Табермакова готовится к первенству мира

Главное шахматное соревнование для молодых спортсменов пройдёт в грузинском Батуми в середине июня. 13-летняя Лейла была включена в состав юношеской сборной России и получила право сразиться в мировом турнире.
В рамках подготовки к соревнованиям Лейла также ездила на гроссмейстерские сборы, которые проходили в Подмосковье. У Табермаковой уже есть опыт выступления на соревнованиях мирового уровня.
Совсем недавно Лейла приехала из Нижнего Новгорода, где участвовала в первенстве ПФО. Уфимка достойно играла с более опытными игроками. В призы не попала, но выполнила другую задачу – серьёзно повысила свой рейтинг. В рамках подготовки к первенству мира спортсменка тренируется не менее четырёх часов в день.