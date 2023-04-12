Шахматистка из Уфы Лейла Табермакова готовится к первенству мира

Главное шахматное соревнование для молодых спортсменов пройдёт в грузинском Батуми в середине июня. 13-летняя Лейла была включена в состав юношеской сборной России и получила право сразиться в мировом турнире.

В рамках подготовки к соревнованиям Лейла также ездила на гроссмейстерские сборы, которые проходили в Подмосковье. У Табермаковой уже есть опыт выступления на соревнованиях мирового уровня.

Я уже чемпионат мира играла один раз в блице, заняла пятое место. Готовлюсь к нему, я книги читаю, занимаюсь много с тренером, какие-то дебюты повторяю, что-то новое для себя открываю.

Лейла Табермакова, игрок юношеской сборной России по шахматам

Совсем недавно Лейла приехала из Нижнего Новгорода, где участвовала в первенстве ПФО. Уфимка достойно играла с более опытными игроками. В призы не попала, но выполнила другую задачу – серьёзно повысила свой рейтинг. В рамках подготовки к первенству мира спортсменка тренируется не менее четырёх часов в день.

Учится замечательно, готовится, нагрузка, которая на нее выпала, не позавидуешь любому профессиональному спортсмену, она выдерживает нагрузку, выполняет поставленные задачи. Думаю, что эти турниры Лейла не делит на подготовку или основной турнир.

Амирьян Даукаев, директор шахматного клуба «Толпар»
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