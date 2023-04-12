Спортсмены из Башкирии прошли во второй этап «Континентальной лиги дзюдо – 2023»

В Москве состоялся первый этап международных соревнований «Континентальная лига дзюдо – 2023». Участвовали в турнире команды из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Индии, Ирана и Сербии.

По итогам жеребьевки участники были разбиты на четыре группы по пять команд. В каждой группе три сильнейшие команды вышли во второй этап лиги, который пройдет в мае. Республику представляли спортсмены клуба «Динамо Уфа». Им на соревнованиях противостояли коллективы из Волгограда, Москвы, Рязани.