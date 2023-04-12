В Уфе супруги-тренеры ведут занятия по дзюдо в коррекционной школе

В конце июля Башкортостан примет Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе». Эти соревнования стали аналогом международных стартов, до которых пока не допускают наших атлетов. Участие башкирских дзюдоистов Александра и Васелины Майоровых пока под вопросом. Перед играми им нужно пройти несколько отборочных соревнований, после чего станет известно об их участии. Но сейчас спортсмены не теряют время зря. Они проводят тренировочные занятия для начинающих дзюдоистов.

Александр и Васелина Майоровы вместе не только на работе. С недавних пор тренеры по дзюдо – семейная пара. При этом в школе-интернате №30 об этом многие даже не догадывались. Александр начал свою спортивную карьеру с греко-римской борьбы, затем перешел в дзюдо. Работать с детьми начал с 2011 года. Поначалу был тренером в спортивной школе «Геркулес», где и познакомился с Васелиной, которая в то время только познавала азы дзюдо. С 2019-го спортсмены стали вместе тренировать детей, а в этом году сыграли свадьбу.

Он очень хороший человек. Все говорят, что он не очень хороший. Но я не слушала никого, и вот недавно мы поженились. Я была очень в нем уверена. Васелина Майорова, тренер по дзюдо уфимской коррекционной школы-интерната №30

Ежедневно Александр и Васелина приезжают в школу-интернат №30, чтобы проводить тренировки для начинающих дзюдоистов. С детьми у них получилось выстроить особенную связь.

Мы друг друга понимаем с полуслова. Детей очень много, и одному тяжело с ними. И вместе нам, наоборот, очень легко работается. Васелина Майорова, тренер по дзюдо уфимской коррекционной школы-интерната №30

Помимо тренировок в школе, для ребят организуют выезды в спортивные лагеря. Появились и хорошие результаты на соревнованиях.

Соревнования различные, спортивные лагеря. Тренеры у нас хорошие, помогают мне, поддерживают. Яна Сирук, ученица уфимской коррекционной школы-интерната №30

За плечами у спортсменов огромный багаж. Сам Александр в 2008 году стал обладателем значка мастера спорта. А Васелина – трехкратный призер первенства России по дзюдо. В конце июля этого года пройдут Летние сурдлимпийские игры. Но перед этим Александр и Васелина примут участие в чемпионате России в мае. Спортсмены, занявшие призовые места, смогут отобраться на предстоящие игры. Сейчас Александр и Васелина продолжают тренироваться сами и готовить начинающих дзюдоистов.

Детям даю опыт самообороны, закаливаю опыт к будущему. Александр Майоров, тренер по дзюдо уфимской коррекционной школы-интерната №30

Яна Сирук занимается дзюдо уже пять лет. Спортсменка неоднократно выступала на соревнованиях разного уровня. В прошлом году в Уфе проходило первенство России, где Яна стала бронзовым призером.

Я хотела научить себя защищать, потому что я не умела, никто меня не учил. Поступила я по собственному желанию, но родители были против и об этом не знали. Спустя время мне начало нравиться. Яна Сирук, ученица уфимской коррекционной школы-интерната №30