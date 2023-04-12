В Уфе супруги-тренеры ведут занятия по дзюдо в коррекционной школе

В конце июля Башкортостан примет Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе». Эти соревнования стали аналогом международных стартов, до которых пока не допускают наших атлетов. Участие башкирских дзюдоистов Александра и Васелины Майоровых пока под вопросом. Перед играми им нужно пройти несколько отборочных соревнований, после чего станет известно об их участии. Но сейчас спортсмены не теряют время зря. Они проводят тренировочные занятия для начинающих дзюдоистов.
Александр и Васелина Майоровы вместе не только на работе. С недавних пор тренеры по дзюдо – семейная пара. При этом в школе-интернате №30 об этом многие даже не догадывались. Александр начал свою спортивную карьеру с греко-римской борьбы, затем перешел в дзюдо. Работать с детьми начал с 2011 года. Поначалу был тренером в спортивной школе «Геркулес», где и познакомился с Васелиной, которая в то время только познавала азы дзюдо. С 2019-го спортсмены стали вместе тренировать детей, а в этом году сыграли свадьбу.
Ежедневно Александр и Васелина приезжают в школу-интернат №30, чтобы проводить тренировки для начинающих дзюдоистов. С детьми у них получилось выстроить особенную связь.
Помимо тренировок в школе, для ребят организуют выезды в спортивные лагеря. Появились и хорошие результаты на соревнованиях.
За плечами у спортсменов огромный багаж. Сам Александр в 2008 году стал обладателем значка мастера спорта. А Васелина – трехкратный призер первенства России по дзюдо. В конце июля этого года пройдут Летние сурдлимпийские игры. Но перед этим Александр и Васелина примут участие в чемпионате России в мае. Спортсмены, занявшие призовые места, смогут отобраться на предстоящие игры. Сейчас Александр и Васелина продолжают тренироваться сами и готовить начинающих дзюдоистов.
Яна Сирук занимается дзюдо уже пять лет. Спортсменка неоднократно выступала на соревнованиях разного уровня. В прошлом году в Уфе проходило первенство России, где Яна стала бронзовым призером.
Дзюдо для ребят не просто хобби. Это шанс проявить свои способности, которые скрыты на первый взгляд. Навык, помогающий раскрыть потенциал, который есть у каждого.