В Башкирии проходят встречи с участниками СВО и патриотические концерты

В Башкирии проходят концерты и встречи в поддержку бойцов СВО. Так, очередной праздничный концерт был организован в Стерлибашево.
Присутствующих на мероприятии военнослужащих чествовали земляки, а также им были вручены благодарственные письма из рук главы района.
— Мы благoдарим наших родных, близких, и всех, кто помoгает нам, присылая гуманитарную помощь. Мы постоянно чувствуем пoддержку земляков. Знаем, что у нас мoщный тыл, что за нами великая страна, её непoбедимый народ. Мы знаем, за что сражаемся, что нас ждут дoма, и ни минуты не сoмневаемся, что победа будет за нами! — говорит участник СВО Марат.
На концерт в районном доме культуры Иглино помимо участников СВО и членов их семей пришли ветераны труда, активисты-общественники, серебряные волонтёры, простые неравнодушные жители. В концерте приняли участие известные и заслуженные Марсель Кутуев и Рамиль Бадамшин — автор-исполнитель собственных песен, не раз выезжавший для поднятия духа солдат с концертами на передовую. Одну из своих песен он посвятил башкирскому батальону Александра Доставалова.
«С огромным удовольствием и честью исполняю её, где-то я её переживаю, пропускаю через себя. потому что знаю этих ребят лично и для меня очень ценно и дорого, также как шаймуратовцам песня про них», — поделился Рамиль Бадамшин с агентством «Башинформ».
На концерт в Краснокамский район приехал известный общественник, председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов.
«Кое-кому нужна наша страна. Либо мы все сейчас завоюем нашу свободу и будем противостоять врагу. Либо будет страшно. Вместе мы сможем одолеть наших противников и защитить нашу страну от нападок и несправедливостей», — сказал он.
— «Бойцы из нашей республики, в том числе и федоровцы, выполняют свой долг, мужественно защищают наше Отечество, проявляют настоящий патриотизм и отвагу. Мы поддерживаем своих ребят, а также их семей. Всегда готовы помочь нашим ребятам гуманитарной помощью. Мы сильны духом и нас нельзя победить», — поделился на мероприятии в Федоровском районе участник боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, член Общественной палаты Республики Башкортостан шестого состава Тимерьян Ражапов.
На концерт в Хайбулинском районе приехал духовный наставник участников СВО из республики Хамза-хазрат. Он рассказал о проведении специальной военной операции, особо отметил смелость и стойкость бойцов из Башкирии, подчеркнул, что они сражаются героически и храбро.