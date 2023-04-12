В Башкирии проходят встречи с участниками СВО и патриотические концерты

— Мы благoдарим наших родных, близких, и всех, кто помoгает нам, присылая гуманитарную помощь. Мы постоянно чувствуем пoддержку земляков. Знаем, что у нас мoщный тыл, что за нами великая страна, её непoбедимый народ. Мы знаем, за что сражаемся, что нас ждут дoма, и ни минуты не сoмневаемся, что победа будет за нами! — говорит участник СВО Марат.