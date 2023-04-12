В Уфе полиция разыскивает пару, которая совершала половой акт напротив детской поликлиники

В башкирской столице сотрудники полиции разыскивают мужчину и женщину, которые совершали половой акт напротив детской поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
По информации правоохранителей, видеоролик, снятый очевидцем, был обнаружен в результате мониторинга площадок в интернете. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают личности фигурантов.
По предварительным данным, действия нарушителей могут попадать под статью "Мелкое хулиганство". Действие в видео происходило возле детской поликлиники и очевидцами могли стать пациенты лечебного учреждения.