В Уфе полиция разыскивает пару, которая совершала половой акт напротив детской поликлиники

В башкирской столице сотрудники полиции разыскивают мужчину и женщину, которые совершали половой акт напротив детской поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По информации правоохранителей, видеоролик, снятый очевидцем, был обнаружен в результате мониторинга площадок в интернете. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают личности фигурантов.