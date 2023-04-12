Радий Хабиров – бойцам батальона «Ватан»: «Вся республика с гордостью и надеждой смотрит на вас»

Сегодня мы собрались на этой площади с особым чувством и волнением. Мы провожаем на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции башкирский добровольческий отряд «Ватан». Наши парни уже сражаются там – добровольцы батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. Там же тысячи мобилизованных ребят и бойцов других подразделений. Они с честью выполняют свой воинский долг, и мы ими гордимся. Я уже не раз отмечал, что им нужна помощь, братская поддержка. Сегодня вся республика с огромным уважением, гордостью и надеждой смотрит на вас. Так сложилось, что Советская площадь стала местом, откуда мы провожаем наших воинов. Самое главное, чтобы вы вернулись все вместе живыми и здоровыми, выполнив свой боевой долг. Мы будем заботиться о ваших родных и близких. О ваших жёнах, детях. Мы будем заботиться о вас, регулярно отправлять гуманитарные конвои. Это я вам твёрдо обещаю. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан