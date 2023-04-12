Радий Хабиров – бойцам батальона «Ватан»: «Вся республика с гордостью и надеждой смотрит на вас»

Сформированный добровольческий батальон «Ватан» сегодня отправился на прохождение боевого слаживания. В церемонии проводов бойцов принял участие глава республики Радий Хабиров. Отправка добровольцев по традиции прошла на Советской площади столицы. Разведрота будет направлена на передовую после подготовки.
Командир отряда «Ватан» докладывает Главе Башкортостана о построении солдат. Ватановцы в полной боевой готовности – торжественная церемония проводов традиционно проходит у мемориала Минигали Шаймуратову. Радий Хабиров возложил цветы к памятнику комдиву и обратился с напутственными словами к бойцам.
В башкирский добровольческий отряд с патриотичным названием «Ватан» вошли порядка 90 человек. После прохождения тактической и огневой подготовки они отправятся на передовую. Многие из мужчин имеют боевой опыт. Среди них – инициатор создания отряда, военнослужащий с позывным «Уршак». Его можно назвать нашим коллегой. На телеканале БСТ боец вел передачу, посвященную спецоперации.
Родственники и близкие бойцов желают скорейшего возвращения сыновьям, мужьям и братьям, поддерживают и гордятся солдатами, которые добровольно приняли решение встать на защиту интересов государства.
Бойца из Кушнаренковского района провожают родители и сестры. Позывной ватановец себе еще не придумал. В зоне СВО уже воюют его односельчане – в своем решении он не сомневается.
Республика предоставляет бойцам «Ватана» экипировку, обеспечивает суточными – это 2 тыс. рублей, а также единовременной выплатой в размере 200 тысяч рублей после заключения контракта на военную службу. Еще один инициатор создания батальона, он же командир отряда с позывным «Самурай», имеет огромный опыт служения в горячих точках.
На прощание не так много времени. Без слез не обойтись. Крепкие объятия в дорогу – и военнослужащие уже заполняют автобусы. На проводах присутствуют религиозные наставники, они постоянно находятся в зоне СВО и поддерживают дух бойцов.
Для участия в спецоперации в республике может быть сформирован именной мотострелковый полк. С такой идеей к главе республики обратились командиры добровольческих формирований. Радий Хабиров отметил, что регион окажет всю необходимую помощь в этом вопросе.