Радий Хабиров – бойцам батальона «Ватан»: «Вся республика с гордостью и надеждой смотрит на вас»

Сформированный добровольческий батальон «Ватан» сегодня отправился на прохождение боевого слаживания. В церемонии проводов бойцов принял участие глава республики Радий Хабиров. Отправка добровольцев по традиции прошла на Советской площади столицы. Разведрота будет направлена на передовую после подготовки.

Командир отряда «Ватан» докладывает Главе Башкортостана о построении солдат. Ватановцы в полной боевой готовности – торжественная церемония проводов традиционно проходит у мемориала Минигали Шаймуратову. Радий Хабиров возложил цветы к памятнику комдиву и обратился с напутственными словами к бойцам.

Сегодня мы собрались на этой площади с особым чувством и волнением. Мы провожаем на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции башкирский добровольческий отряд «Ватан». Наши парни уже сражаются там – добровольцы батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. Там же тысячи мобилизованных ребят и бойцов других подразделений. Они с честью выполняют свой воинский долг, и мы ими гордимся. Я уже не раз отмечал, что им нужна помощь, братская поддержка. Сегодня вся республика с огромным уважением, гордостью и надеждой смотрит на вас. Так сложилось, что Советская площадь стала местом, откуда мы провожаем наших воинов. Самое главное, чтобы вы вернулись все вместе живыми и здоровыми, выполнив свой боевой долг. Мы будем заботиться о ваших родных и близких. О ваших жёнах, детях. Мы будем заботиться о вас, регулярно отправлять гуманитарные конвои. Это я вам твёрдо обещаю. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров – бойцам батальона «Ватан»: «Вся республика с гордостью и надеждой смотрит на вас»

В башкирский добровольческий отряд с патриотичным названием «Ватан» вошли порядка 90 человек. После прохождения тактической и огневой подготовки они отправятся на передовую. Многие из мужчин имеют боевой опыт. Среди них – инициатор создания отряда, военнослужащий с позывным «Уршак». Его можно назвать нашим коллегой. На телеканале БСТ боец вел передачу, посвященную спецоперации.

Настроение приподнятое, боевое, некоторые ждали этой отправки несколько месяцев. Никаких сомнений и страха нет, мы едем на благородный труд.

Позывной «Уршак», боец отряда «Ватан»

Родственники и близкие бойцов желают скорейшего возвращения сыновьям, мужьям и братьям, поддерживают и гордятся солдатами, которые добровольно приняли решение встать на защиту интересов государства.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Сегодня провожаю среднего сына на фронт, я горжусь им. Он не трус, он проявил себя как порядочный товарищ, потому что с плохими в разведку не ходят. 

Александр Палтусов, председатель БРО общероссийской общественной организации «Дети войны»

Бойца из Кушнаренковского района провожают родители и сестры. Позывной ватановец себе еще не придумал. В зоне СВО уже воюют его односельчане – в своем решении он не сомневается.

Настроение бодрое. Кто пойдет, если не мы? Будем защищать свою Родину.

Боец отряда «Ватан»
Фото №2 - Радий Хабиров – бойцам батальона «Ватан»: «Вся республика с гордостью и надеждой смотрит на вас»

Республика предоставляет бойцам «Ватана» экипировку, обеспечивает суточными – это 2 тыс. рублей, а также единовременной выплатой в размере 200 тысяч рублей после заключения контракта на военную службу. Еще один инициатор создания батальона, он же командир отряда с позывным «Самурай», имеет огромный опыт служения в горячих точках.

У меня в любой войне был самый лучший результат и наименьшие потери, поэтому ребята ко мне идут. Уже появилась мысль формировать второй и третий состав батальона «Ватан».

Позывной «Самурай», командир отряда «Ватан»

На прощание не так много времени. Без слез не обойтись. Крепкие объятия в дорогу – и военнослужащие уже заполняют автобусы. На проводах присутствуют религиозные наставники, они постоянно находятся в зоне СВО и поддерживают дух бойцов.

Кто по-настоящему любит свою Родину, тот пойдет сражаться за нее.

Хамза-хазрат, духовный наставник бойцов

Это предназначение мальчика – стать настоящим мужчиной, воином, защитником своего Отечества и тех, кто ему дорог. И они сделали свой выбор в правильную сторону.

Отец Виктор, духовный наставник бойцов

Для участия в спецоперации в республике может быть сформирован именной мотострелковый полк. С такой идеей к главе республики обратились командиры добровольческих формирований. Радий Хабиров отметил, что регион окажет всю необходимую помощь в этом вопросе.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии