Власти Башкортостана создадут сеть парков «Патриот» по всей республике

В действующем парке в Чишминском районе намерены построить мечеть и церковь. Радий Хабиров сегодня побывал на территории военно-патриотического центра и обсудил вопросы его развития. Сейчас на площадке идут строительные работы, возводятся новые объекты, которыми смогут пользоваться не только воспитанники учебных смен, но и жители ближайшего поселка.
Едва ли не главный хит парка «Патриот» – парашютная вышка. Благодаря ей за полгода более полутора тысяч школьников изучили основы десантирования. Большинство из них прыжок совершают впервые. Но есть и исключения из правил.
Азы военной подготовки – одно из основных направлений обучения. Министерство образования прорабатывает вопрос размещения в парке «Патриот» игровой площадки для пейнтбола и территории для запуска беспилотников. Большое внимание уделяется физическому развитию.
Будет и крытый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором предполагается бассейн, тренажерный зал, площадка для баскетбола и борцовский ковер. Причем пользоваться услугами ФОКа смогут и жители близлежащего поселка.
Радий Хабиров также ознакомился с возведением других объектов парка. Так, на месте старой армейской столовой, здание которой снесли, сейчас строят новую. Глава республики также пообщался с представителями православного и исламского духовенства, предложив возвести на территории мечеть и часовню. Изюминка парка – выставочный комплекс с десятками образцов боевой техники, по которым можно изучать историю вооруженных сил страны. Коллекция постоянно пополняется.
Буквально на днях в парке «Патриот» появился еще один интересный экспонат. Это первая в мире серийная плавающая боевая машина пехоты. Ее особенность в том, что среди всего музейного комплекса это единственный образец, который на ходу. И его также планируется задействовать для организации учебного процесса в ходе сборов.
С момента открытия парка «Патриот» на учебных и военных сборах побывало более 4 тысячи детей. Приезжают со всех уголков республики. И это не очень удобно, особенно для отдаленных районов, дорога из которых порой занимает по 6-7 часов. Именно поэтому власти приняли решение построить филиалы парка в разных концах региона, чтобы таким образом прививать патриотизм как можно большему числу школьников.