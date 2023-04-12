Радий Хабиров и Константин Цыганов приняли участие в открытии Экологического форума в Уфе

Сегодня в Уфе в рамках Экологического форума было подписано соглашение с крупнейшими башкирскими предприятиями о принятии мер по снижению выбросов в атмосферу. Свои подписи в документе поставили представители компании «Газпром нефтехим Салават», предприятия «Башкирская содовая компания», Министерства природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзора и Правительства Башкортостана. Таким образом, Стерлитамак и Салават вошли в федеральную программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Форум посетил первый замминистра природных ресурсов и экологии страны Константин Цыганов. Вместе с Главой Башкортостана они осмотрели площадки мероприятия.

На борьбу с отходами уже давно выезжают не только мусоровозы. Регоператоры закупают современную технику. В районах республики организуют площадки для крупногабаритного мусора, а уже потом его вывозят и пропускают через шредер. Часть измельченных остатков идёт на повторное использование, часть – на захоронение на полигоне, но уже в компактном виде. Измельчители уже в меньшем масштабе производят и в республике. Весовой завод в Иглинском районе осваивает новую нишу. А коммунальная техника из Белоруссии тем временем – башкирские улицы.

Главе республики также презентовали новую систему «Юрта» – это интеграционная платформа со всеми участниками рынка ЖКХ. В ней можно оплатить счета или подать заявку на оказание услуг.

Одна из главных целей экологического форума – это сохранение природного богатства. Глава Башкортостана представил Константину Цыганову один из символов региона – шиханы. На уровне республики статус геопарка «Торатау» уже получил, впереди – следующая ступень.

Но важно и то, что глазом не увидеть. Ближайшие к геопарку промышленные предприятия подписали соглашение о принятии мер по снижению выбросов в воздух. «Газпром нефтехим Салават», «Башкирская содовая компания» и Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор и Правительство Башкортостана скрепили документом договоренность. Стерлитамак и Салават вошли в федеральную программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Его цель – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.

Людей волнует эта тема, и мы предпринимаем самые серьёзные усилия в этом направлении. Создаём систему аутентичного, справедливого и чёткого мониторинга состояния окружающей среды и, соответственно, всех выбросов. А предприятия нас в этом поддерживают.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров и Константин Цыганов приняли участие в открытии Экологического форума в Уфе

Вопросы экологии – в числе самых актуальных для людей. Это комфорт и безопасность нашей жизни. Задача государства – обеспечить такие условия. Такую цель перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин, для этого реализуется национальный проект «Экология». Сегодня мы включаем в федеральный проект «Чистый воздух» два города Башкортостана – Стерлитамак и Салават. Глава республики Радий Фаритович Хабиров принимает активное участие в экологической политике. В Башкортостане – более 200 особо охраняемых природных территорий, развивается система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В региональных экологических акциях 2022 года приняли участие 2 млн человек. Всё это говорит об актуальности эко-повестки.

Константин Цыганов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России

БСК планирует до 2030 года снизить объем загрязняющих веществ более чем на 5700 тонн – это 14,5%. Для этого потребуется масштабная модернизация в несколько этапов.

Достояние нации – это люди, их здоровье, и для предприятий должна быть в приоритете забота об этом.

Руфина Шагапова, депутат Госсобрания Республики Башкортостан, сопредседатель российской экологической партии «Зелёные»
Акции БСТ

На площадке форума также состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова и первого заместителя министра природных ресурсов и экологии России Константина Цыганова. На ней обсудили вопросы взаимодействия республики с федеральным министерством и содействия реализации отраслевых проектов на территории Башкортостана. Предприятия усилят систему контроля за состоянием окружающей среды. А первые этапы модернизации системы запустят в работу в скором времени.

Мы обсудили ход ликвидации свалок, качество работы регоператоров и другие инициативы. Минприроды России отмечает, что мы перешли в практическую плоскость реализации проекта «Чистый воздух». Наши предприятия начали формировать систему контроля качества атмосферного воздуха и снижать вредные выбросы. В первую очередь, это касается «Газпром нефтехим Салавата». Там запустят новую «зелёную» установку по производству серы. А «Башкирская содовая компания» создаст систему мониторинга воздуха и план мероприятий по снижению выбросов. В подписанном сегодня соглашении есть ряд поручений, которые мы обязательно выполним.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Предприятия также будут апробировать новые технологии. Так что работа по сокращению выбросов загрязняющих веществ займёт не один год. Миллиардные вложения не просто в предприятия, а в сохранение окружающей среды.

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