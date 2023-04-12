Радий Хабиров и Константин Цыганов приняли участие в открытии Экологического форума в Уфе

Сегодня в Уфе в рамках Экологического форума было подписано соглашение с крупнейшими башкирскими предприятиями о принятии мер по снижению выбросов в атмосферу. Свои подписи в документе поставили представители компании «Газпром нефтехим Салават», предприятия «Башкирская содовая компания», Министерства природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзора и Правительства Башкортостана. Таким образом, Стерлитамак и Салават вошли в федеральную программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Форум посетил первый замминистра природных ресурсов и экологии страны Константин Цыганов. Вместе с Главой Башкортостана они осмотрели площадки мероприятия.
На борьбу с отходами уже давно выезжают не только мусоровозы. Регоператоры закупают современную технику. В районах республики организуют площадки для крупногабаритного мусора, а уже потом его вывозят и пропускают через шредер. Часть измельченных остатков идёт на повторное использование, часть – на захоронение на полигоне, но уже в компактном виде. Измельчители уже в меньшем масштабе производят и в республике. Весовой завод в Иглинском районе осваивает новую нишу. А коммунальная техника из Белоруссии тем временем – башкирские улицы.
Главе республики также презентовали новую систему «Юрта» – это интеграционная платформа со всеми участниками рынка ЖКХ. В ней можно оплатить счета или подать заявку на оказание услуг.
Одна из главных целей экологического форума – это сохранение природного богатства. Глава Башкортостана представил Константину Цыганову один из символов региона – шиханы. На уровне республики статус геопарка «Торатау» уже получил, впереди – следующая ступень.
Но важно и то, что глазом не увидеть. Ближайшие к геопарку промышленные предприятия подписали соглашение о принятии мер по снижению выбросов в воздух. «Газпром нефтехим Салават», «Башкирская содовая компания» и Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор и Правительство Башкортостана скрепили документом договоренность. Стерлитамак и Салават вошли в федеральную программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Его цель – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.
БСК планирует до 2030 года снизить объем загрязняющих веществ более чем на 5700 тонн – это 14,5%. Для этого потребуется масштабная модернизация в несколько этапов.
На площадке форума также состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова и первого заместителя министра природных ресурсов и экологии России Константина Цыганова. На ней обсудили вопросы взаимодействия республики с федеральным министерством и содействия реализации отраслевых проектов на территории Башкортостана. Предприятия усилят систему контроля за состоянием окружающей среды. А первые этапы модернизации системы запустят в работу в скором времени.
Предприятия также будут апробировать новые технологии. Так что работа по сокращению выбросов загрязняющих веществ займёт не один год. Миллиардные вложения не просто в предприятия, а в сохранение окружающей среды.