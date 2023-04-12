Эксперты прокомментировали увольнение Радием Хабировым советника главы

Молниеносная и жёсткая реакция. Глава Башкортостана сегодня подписал распоряжение,  согласно которому уволил своего советника на общественных началах Валерия Самохина. В первой половине дня на заседании Ассоциации застройщиков Башкортостана строители обвинили его в злоупотреблении законом «О защите прав потребителей». Он позволяет низкоквалифицированным экспертам требовать не устранения недостатков, а возмещения ущерба.

К вечеру стало известно, что Радий Хабиров жёстко отреагировал на выявленные факты. Своим распоряжением он освободил Самохина от занимаемой должности. Эксперты, комментируя кадровое решение главы республики, отметили, что он в очередной раз подал сигнал, что таким людям в его команде места нет.

Действия главы республики и команды Хабирова направлены на повышение эффективности системы управления и ориентированы на мнение общества, которое высказывает свои пожелания или проблемы. Диалог власти и общества в непростых социально-экономических условиях – это одна из главных задач, которая позволит эти сложности благополучно преодолеть.

Николай Евдокимов, политолог
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ