Эксперты прокомментировали увольнение Радием Хабировым советника главы

Молниеносная и жёсткая реакция. Глава Башкортостана сегодня подписал распоряжение, согласно которому уволил своего советника на общественных началах Валерия Самохина. В первой половине дня на заседании Ассоциации застройщиков Башкортостана строители обвинили его в злоупотреблении законом «О защите прав потребителей». Он позволяет низкоквалифицированным экспертам требовать не устранения недостатков, а возмещения ущерба.

К вечеру стало известно, что Радий Хабиров жёстко отреагировал на выявленные факты. Своим распоряжением он освободил Самохина от занимаемой должности. Эксперты, комментируя кадровое решение главы республики, отметили, что он в очередной раз подал сигнал, что таким людям в его команде места нет.