В Башкирии пропали две несовершеннолетние девушки

В Ишимбае пропали без вести 17-летние девушки - Екатерина Тимофеева и Екатерина Мухаметова. 11 апреля они ушли в неизвестном направлении и не вернулись.

Приметы Екатерины Тимофеевой: рост около 160 см, обычное телосложение, рыжие волосы, карие глаза. Она была одетв в толстовку серого цвета и белые брюки.

Приметы Екатерины Мухаметовой: рост около 160 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Она была одета в толстовку зеленого цвета, черные джинсы и кроссовки.