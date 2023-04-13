В Уфе осудили участника преступной группы, обвиняемого в хищении дорогостоящих автомобилей

В Уфе суд вынес приговор 42-летнему жителю Хакасии. Его признали виновным в хищении дорогостоящих автомобилей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Фигуранты уголовного дела заранее готовились к совершению преступлений, отключали свои телефоны, использовали радиостанции, дополнительные мобильные абонентские номера, зарегистрированные на посторонних лиц. Хищение автомобилей происходило в ночное время с использованием специальных технических средств для взлома автосигнализаций.
Злоумышленники перегоняли автомобили Абакан, перебивали VIN-номера и в дальнейшем продавали. Противоправную деятельность пресекли полицейские Башкирии и Хакасии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили местонахождение двух автомобилей «Toyota Camry», которые были возвращены владельцам.
Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также взыскал почти 2,9 млн рублей.
Уголовное дело в отношении организатора группы направлено для рассмотрения в Минусинский городской суд Красноярского края.