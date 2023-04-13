В Уфе осудили участника преступной группы, обвиняемого в хищении дорогостоящих автомобилей

В Уфе суд вынес приговор 42-летнему жителю Хакасии. Его признали виновным в хищении дорогостоящих автомобилей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото №1 - В Уфе осудили участника преступной группы, обвиняемого в хищении дорогостоящих автомобилей

В суде установлено, мужчина в июне 2020 года, находясь на территории Красноярского края, незаконно проник в салон автомобиля «Nissan Teana», из которого похитил денежные средства и флакон туалетной воды на общую сумму 45 тыс. рублей. В период с августа 2021 г. по январь 2022 г. обвиняемый вместе с сообщником совершили на территории Республики Башкортостан, Кемеровской и Томской областей кражи автомобилей марок «Toyota Camry» и «Lexus NX 200».

пресс-служба прокуратуры Октябрьского района Уфы

Фигуранты уголовного дела заранее готовились к совершению преступлений, отключали свои телефоны, использовали радиостанции, дополнительные мобильные абонентские номера, зарегистрированные на посторонних лиц. Хищение автомобилей происходило в ночное время с использованием специальных технических средств для взлома автосигнализаций.

Злоумышленники перегоняли автомобили Абакан, перебивали VIN-номера и в дальнейшем продавали. Противоправную деятельность пресекли полицейские Башкирии и Хакасии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили местонахождение двух автомобилей «Toyota Camry», которые были возвращены владельцам.

Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также взыскал почти 2,9 млн рублей.

Уголовное дело в отношении организатора группы направлено для рассмотрения в Минусинский городской суд Красноярского края.

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