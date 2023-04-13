В Уфе осудили участника преступной группы, обвиняемого в хищении дорогостоящих автомобилей

В суде установлено, мужчина в июне 2020 года, находясь на территории Красноярского края, незаконно проник в салон автомобиля «Nissan Teana», из которого похитил денежные средства и флакон туалетной воды на общую сумму 45 тыс. рублей. В период с августа 2021 г. по январь 2022 г. обвиняемый вместе с сообщником совершили на территории Республики Башкортостан, Кемеровской и Томской областей кражи автомобилей марок «Toyota Camry» и «Lexus NX 200».

пресс-служба прокуратуры Октябрьского района Уфы