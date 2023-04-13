В Башкирии арестованного подозревают в организации и участии в экстремистской организации

Как установлено следствием, в июне 2022 года неоднократно судимый подозреваемый, содержащийся под стражей за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, организовал на территории СИЗО ячейку запрещенного движения «АУЕ», деятельность которой в 2020 году решением Верховного суда Российской Федерации признана экстремисткой и запрещена на территории страны. Злоумышленник изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных.

пресс-служба СУ СКР по РБ