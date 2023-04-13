В Башкирии арестованного подозревают в организации и участии в экстремистской организации

39-летнего жителя Баймака подозревают в организации и участии в экстремистской организации. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Следуя идеологии экстремисткой организации, обвиняемый организовал акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки, с целью ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка со стороны администрации исправительного учреждения, тем самым дезорганизовал деятельность указанного учреждения.
Деятельность обвиняемого пресекли сотрудники ФСБ, следователи Следкома и оперативники ФСИН РБ. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Обстоятельства и детали случившегося выясняются.