В Башкирии арестованного подозревают в организации и участии в экстремистской организации

39-летнего жителя Баймака подозревают в организации и участии в экстремистской организации. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Фото №1 - В Башкирии арестованного подозревают в организации и участии в экстремистской организации

Как установлено следствием, в июне 2022 года неоднократно судимый подозреваемый, содержащийся под стражей за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, организовал на территории СИЗО ячейку запрещенного движения «АУЕ», деятельность которой в 2020 году решением Верховного суда Российской Федерации признана экстремисткой и запрещена на территории страны. Злоумышленник изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Следуя идеологии экстремисткой организации, обвиняемый организовал акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки, с целью ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка со стороны администрации исправительного учреждения, тем самым дезорганизовал деятельность указанного учреждения.

Деятельность обвиняемого пресекли сотрудники ФСБ, следователи Следкома и оперативники ФСИН РБ. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Обстоятельства и детали случившегося выясняются.

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