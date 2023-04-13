В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость жилья

В Башкортостане утвердили рыночную стоимость одного кв. метра жилья. На второй квартал 2023 года сумма составила 100 144 рубля. Приказ регионального Минстроя опубликован на портале правовой информации.

Средняя рыночная стоимость одного «квадрата» жилья необходима для расчета субсидий, выделяемых гражданам, постоянно проживающим в республике и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Средства выделяются им за счет федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья, информировал ранее «Башинформ».

В прошлом году Башкирия ввела более 3 млн кв. метров жилья впервые в своей истории - на 5% больше, чем в 2021 году. Такие показатели не фиксировались даже в годы бурных «советских» строек.