В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость жилья

В Башкортостане утвердили рыночную стоимость одного кв. метра жилья. На второй квартал 2023 года сумма составила 100 144 рубля. Приказ регионального Минстроя опубликован на портале правовой информации.

Фото №1 - В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость жилья

Средняя рыночная стоимость одного «квадрата» жилья необходима для расчета субсидий, выделяемых гражданам, постоянно проживающим в республике и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Средства выделяются им за счет федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья, информировал ранее «Башинформ».

В прошлом году Башкирия ввела более 3 млн кв. метров жилья впервые в своей истории - на 5% больше, чем в 2021 году. Такие показатели не фиксировались даже в годы бурных «советских» строек.

По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в Башкортостане нужно довести объемы жилищного строительства до 4 млн квадратных метров в год.

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