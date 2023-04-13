В одном из районов Башкирии появятся два новых моста

В 2023 году в Кугарчинском районе Башкирии завершатся строительство нового моста через реку Мряушля взамен аварийного на дороге Мраково — Семено-Петровское и реконструкция моста через реку Накас на втором километре автодороги Бекечево - Таваканово. Объем финансирования данных объектов составляет свыше 80 млн рублей, а сдача запланирована в IV квартале.
По информации минтранса РБ, сейчас на мосту (протяженностью 21 м) через Мряушлю завершена установка монолитных насадок на береговых опорах, шкафных стенок и подферменников. Так как старый мост пришлось разбирать, движение транспорта запущено по объездной дороге.
На мосту (протяженностью 48 м) через Накас завершен монтаж балок. Реконструкция здесь идет без прекращения движения транспорта.