На весенние полевые работы в Башкирии вышли хозяйства 49 районов

В Башкортостане набирают ход весенне-полевые работы. К 12 апреля 2023 года аграрии 49 районов вышли на поля: хозяйства ведут подкормку озимых зерновых культур и многолетних трав, а также закрытие влаги.
Предприятия 13 районов приступили к севу. В Илишевском, Кармаскалинском, Дюртюлинском, Чекмагушевском, Мелеузовском, Шаранском, Кушнаренковском, Давлекановском, Архангельском, Уфимском, Миякинском, Альшеевском и Буздякском районах засеяли 6 тыс. га яровыми зерновыми и зернобобовыми, а также кормовыми культурами.
Активнее всего трудятся аграрии Илишевского района Башкирии. Площади ярового сева превышают 2,3 тысяч га.