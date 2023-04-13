В Китае зарегистрировали первую смерть человека от птичьего гриппа

ВОЗ сообщила о том, в Китае зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8. Жертвой вируса стала 56-летняя жительница провинции Гуандун на юго-востоке Китая. 22 февраля она заболела, 3 марта ее госпитализировали с тяжелой пневмонией, а спустя 13 дней она скончалась.
В мире вирус H3N8 циркулирует с 2002 года. Он способен заражать тюленей, собак и лошадей. У людей впервые этот штамм был обнаружен в апреле-мае прошлого года. Тогда обоим пациентам удалось побороть болезнь и вылечиться.