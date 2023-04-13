В Китае зарегистрировали первую смерть человека от птичьего гриппа

У пациентки было несколько основных заболеваний. Она контактировала с птицей до начала заболевания, а также вокруг ее дома было установлено присутствие диких птиц. На момент сообщения ни у кого из близких контактов заболевшего не развилась инфекция или симптомы заболевания.

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