В 2023 году из Уфы запустят новые зарубежные авиарейсы

Прямым рейсом из Уфы в Белоруссию, Израиль, Иран, Узбекистан и Китай. В текущем году планируется открыть новые авиарейсы из столичного аэропорта.
Об этом на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания республики рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Руслан Гарипов.
В продолжение темы развития транспортной системы региона было отмечено, что за 2019-2022 годы закуплено более тысячи новых пассажирских автобусов малого, среднего и большого класса.