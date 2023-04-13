Программа «Дорога к храму» отмечает 30-летие в день Пасхи

В это воскресенье православные во всем мире отмечают первый день главного христианского праздника — Пасхи Господней — Светлого Христова Воскресения.
Телеканал БСТ покажет в прямом эфире богослужение в храме Рождества Богородицы г.Уфы. Начало трансляции в 23.45 часов 15 апреля.
Напомним, в эти дни информационно-познавательная программа «Дорога к храму» телеканала БСТ отмечает и 30-летний юбилей. 16 апреля в эфир выйдет программа об истории проекта.
Первый выпуск передачи «Дорога к храму» по инициативе Уфимской епархии вышел в эфир в 1993 году. Почти 20 лет автором и режиссером программы была Елена Ардуванова. Основными темами программ были новости Уфимской епархии, монастырей и храмов, были организованы репортажи с праздничных богослужений.
3а 30 лет информационно-познавательная программа «Дорога к храму» несколько раз меняла свой формат, но главная цель осталась неизменной - духовное просвещение и воспитание граждан в духе православных традиций. Последние 10 лет автором и режиссером телепередачи является Ирина Минигалеева.
По словам Ирины Минигалеевой, предложение работать над православной программой для нее стало неожиданностью: «Признаюсь, что мои знания о православии, как о христианском вероучении, были недостаточно глубокими. Однако решиться на этот ответственный шаг мне помог Бог… Накануне этого предложения я решила покреститься, а на следующий день оказалась в кабинете директора телевидения. Тогда я и поняла, что за меня это решение приняли «сверху». Так началась моя дорога к храму. Работая над программой я и для себя лично открывала мир православия».
В настоящее время программу можно назвать вестником Башкортостанской митрополии: военно-патриотическое воспитание, молодежное движение, миссионерство, паломничество, работы сестёр милосердия и священнослужителей в паллиативных отделениях в больницах, Детских домах и Домах престарелых и инвалидов. История церквей и монастырей Башкортостанской митрополии, возведениеновых храмов и восстановление разрушенных, служба капелланов в зоне СВО и сбор гуманитарной помощи при храмах республики - программа «Дороги к храму» не оставляет без внимания ни одно важное событие общественной жизни. Центральное место проекта занимают истории, сложные судьбы людей, которых к храму привела извилистая дорога жизни.
«Я переживаю за каждый выпуск, стараюсь делать передачу интересной не только для воцерковленных людей. Хотя проект рассчитан на всю семью и о православии, но он прежде всего о вечных ценностях, реалиях современного общества. Возможно поэтому среди зрителей «Дороги к храму» - люди разного вероисповедания, национальностей, возраста. Тому свидетельство отклики, письма, поступающие в адрес авторов. А выпуск программы, посвященный правилам поведения в церкви, за короткое время набрал около 100 тысяч просмотров», - говорит Ирина Минигалеева.
В праздничный Пасхальный день, 16 апреля, юбилейный выпуск программы «Дорога к храму» выйдет в эфир в 15:30. Зрителей ждет исторический экскурс в прошлое проекта и знакомство с её создателями.
Для справки. Программа «Дорога к храму» неоднократно была отмечена на международных, российских и республиканских конкурсах. Награждена премией за гуманизм и доброту в искусстве «На Благо мира». Удостоена дипломами министра культуры РФ, Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан , руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ. Лучшие выпуски передач были показаны в Доме кино города Москвы и в кинотеатрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Обнинска, Волгограда, Махачкалы, Севастополя, Симферополя, Сухум, Назрани, Днепропетровска и Киева, вышли в эфир на телеканалах Страна, Спас, Царьград, Крымского, Дагестанского, Ингушского, Белорусского и Сербского телевидения.