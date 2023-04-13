Программа «Дорога к храму» отмечает 30-летие в день Пасхи

По словам Ирины Минигалеевой, предложение работать над православной программой для нее стало неожиданностью: «Признаюсь, что мои знания о православии, как о христианском вероучении, были недостаточно глубокими. Однако решиться на этот ответственный шаг мне помог Бог… Накануне этого предложения я решила покреститься, а на следующий день оказалась в кабинете директора телевидения. Тогда я и поняла, что за меня это решение приняли «сверху». Так началась моя дорога к храму. Работая над программой я и для себя лично открывала мир православия».