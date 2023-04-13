На тропе здоровья нашли труп пропавшей в январе жительницы Башкирии

В Нефтекамске прекращены поиски пропавшей в январе местной жительницы. Ее бездыханное тело было найдено на тропе здоровья. 

Фото №1 - На тропе здоровья нашли труп пропавшей в январе жительницы Башкирии

На жуткую находку в лесу наткнулся горожанин. Он вызвал полицию и скорую.

Как сообщает  «Башинформ» со ссылкой на собственного источника в правоохранительных органах, погибшей является 56-летняя женщина, страдавшая потерей памяти.

«Установлена личность погибшей. Как выяснилось, это 56-летняя жительница Нефтекамска, которая считалась пропавшей без вести с 25 января этого года. Она была объявлена в розыск, в поисках были задействованы полицейские. Женщина страдала потерей памяти. Возможной причиной ее гибели стали проблемы с сердцем».

источник в МВД

По факту обнаружения тела женщины Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СКР по РБ проводится проверка. В ходе выезда проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено.

Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями