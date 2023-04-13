На тропе здоровья нашли труп пропавшей в январе жительницы Башкирии

«Установлена личность погибшей. Как выяснилось, это 56-летняя жительница Нефтекамска, которая считалась пропавшей без вести с 25 января этого года. Она была объявлена в розыск, в поисках были задействованы полицейские. Женщина страдала потерей памяти. Возможной причиной ее гибели стали проблемы с сердцем».

источник в МВД