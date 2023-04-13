В Башкирии рассказали, с какими вопросами обращаются будущие контрактники СВО в ситуационный центр

По вопросам контрактной службы можно проконсультироваться и в Многофункциональных центрах республики, в любом офисе. Главное – иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В районах и городах республики продолжают открываться новые информационные пункты, где кандидаты могут пройти первичное собеседование. В числе преимуществ службы в Вооруженных силах – зарплата от 180 тысяч рублей. Человек также может пользоваться целым рядом причитающихся льгот. Всевозможные привилегии предусмотрены и для членов их семей. Стать контрактником имеют право и мужчины, не проходившие воинскую службу, однако получившие высшее или среднее профессиональное образование.