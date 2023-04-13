В Башкирии рассказали, с какими вопросами обращаются будущие контрактники СВО в ситуационный центр

Операторы ситуационного центра Башкортостана приняли за последние две недели свыше 800 звонков с вопросами о службе по контракту. Больше всего волнуют требования к кандидатам.
С конца прошлого месяца по настоящее время для подписания соглашений в районные военные комиссариаты направлены 300 человек. Подробную информацию о контрактной службе можно узнать, позвонив по телефону в Уфе: 218-19-19.
По вопросам контрактной службы можно проконсультироваться и в Многофункциональных центрах республики, в любом офисе. Главное – иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В районах и городах республики продолжают открываться новые информационные пункты, где кандидаты могут пройти первичное собеседование. В числе преимуществ службы в Вооруженных силах – зарплата от 180 тысяч рублей. Человек также может пользоваться целым рядом причитающихся льгот. Всевозможные привилегии предусмотрены и для членов их семей. Стать контрактником имеют право и мужчины, не проходившие воинскую службу, однако получившие высшее или среднее профессиональное образование.
Кроме того, в Башкортостане продолжается набор и в добровольные воинские формирования, два из которых уже укомплектованы – батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные Амуры».