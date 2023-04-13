Состояние упавшей с шестого этажа «дома смерти» 17-летней уфимки оценивается как тяжелое

Напомним, инцидент с падением молодой девушки произошел днем 12 апреля в долгострое на улице Кирова, который за годы своего простоя обрел дурную славу и прозвище «дома смерти». Парень с 17-летней подругой проникли на территорию «заброшки», поднялись на верхние этажи. В какой-то момент, находясь на лестнице, девушка оступилась и упала, предварительно, с высоты 5-6 этажа. Ее госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.