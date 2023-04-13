Спасатели Уфы деблокировали зажатого в авто мужчину

Сегодня, 13 апреля, в службу спасения поступило сообщение об аварии в Уфе. Инцидент произошёл недалеко от остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы».
На дороге столкнулись «Лада Приора» и «Киа Спортэйдж». На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты.
С помощью гидравлического инструмента специалистам удалось отжать деформированную дверь машины и вытащить пострадавшего 40-летнего пассажира. Его передали медикам.
Видео: УГЗ г. Уфы.