В Башкирии расследовали тяжёлый несчастный случай на обогатительной фабрике

В ходе расследования установлено, что ленточный конвейер эксплуатировался без концевого тросового выключателя по длине конвейера, должного ограждения хвостового барабана, который не имел блокировку с приводом конвейера и не исключал доступ к валу транспортёра. Кроме того, инструкцией запрещено устранять пробуксовку конвейерной ленты с использованием подсыпки битума, песка и другого материала (в данном случае, соли) между лентой и барабаном и тем более не отключив оборудование.

пресс-служба Трудинспекции РБ