В Башкирии расследовали тяжёлый несчастный случай на обогатительной фабрике

В Сибае 23-летний машинист конвейера получил тяжелую травму на производстве. Трудовая инспекция РБ завершила расследование несчастного случая.
Инцидент произошел 23 февраля. Машинист по устному указанию мастера направился подсыпать соль между конвейерной лентой и барабаном, чтобы предотвратить налипание горной массы на барабан конвейера, но в какой-то момент что-то пошло не так, одна из заклёпок ленты зацепилась за рукав куртки, и работающий механизм защемил правую руку рабочего.
Пострадавшего доставили в больницу Сибая с тяжёлой сочетанной травмой. Уже оттуда в срочном порядке транспортировали в Белорецкую ЦРКБ, где ему ампутировали руку.
Таким образом, причинами тяжёлого несчастного случая стали эксплуатация неисправных машин, механизмов; неудовлетворительная организация производства работ (что выразилось в отсутствии контроля за соблюдением работниками трудовой дисциплины), а также нарушение технологического процесса (обслуживание конвейера при работающем транспортёре, подбрасывание соли в зону между барабаном и лентой).