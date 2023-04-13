Житель Уфы пытался задушить супругу

В Уфе сотрудники правоохранительных органов выявили факт домашнего насилия.
Участковый проводил обход, когда заметил, что в одной семье накаленная обстановка. Женщина была избита. Оказалось, ранее судимый 64-летний супруг пострадавшей устроил скандал и налетел на возлюбленную с кулаками. В порыве гнева мужчина начал душить женщину и угрожать убийством.
Женщина не собиралась обращаться в полицию, однако ссора совпала с приходом участкового. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».