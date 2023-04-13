Житель Уфы пытался задушить супругу

В Уфе сотрудники правоохранительных органов выявили факт домашнего насилия.

Фото №1 - Житель Уфы пытался задушить супругу

Участковый проводил обход, когда заметил, что в одной семье накаленная обстановка. Женщина была избита. Оказалось, ранее судимый 64-летний супруг пострадавшей устроил скандал и налетел на возлюбленную с кулаками. В порыве гнева мужчина начал душить женщину и угрожать убийством.

Женщина не собиралась обращаться в полицию, однако ссора совпала с приходом участкового. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Главное, нельзя молчать, если в отношении вас совершено насилие. В случае опасности вашей жизни и здоровью, любыми способами постарайтесь вызвать помощь, сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Член семьи, от которого исходит угроза, может быть привлечен к уголовной ответственности по статьям УК РФ «побои», «истязания», «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Привлечение по этим статьям чаще всего помогает предотвратить более тяжкие преступления. Также заранее запишите телефоны местных служб помощи, в том числе дежурной части отдела полиции, вашего участкового, инспектора по делам несовершеннолетних, кризисного центра.

пресс-служба МВД по РБ 
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