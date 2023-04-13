Житель Уфы пытался задушить супругу

Главное, нельзя молчать, если в отношении вас совершено насилие. В случае опасности вашей жизни и здоровью, любыми способами постарайтесь вызвать помощь, сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Член семьи, от которого исходит угроза, может быть привлечен к уголовной ответственности по статьям УК РФ «побои», «истязания», «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Привлечение по этим статьям чаще всего помогает предотвратить более тяжкие преступления. Также заранее запишите телефоны местных служб помощи, в том числе дежурной части отдела полиции, вашего участкового, инспектора по делам несовершеннолетних, кризисного центра.

пресс-служба МВД по РБ