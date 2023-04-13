В Башкирии зафиксировали возгорание сухой травы у трассы

Сегодня, 13 апреля, у трассы Р-240 в Кармаскалинском районе зафиксировали возгорание сухой травы. Площадь пожара составила 1 га.
В лесном фонде республики прогнозируются 2, 3, 4 классы пожароопасности. 4 класс пожароопасности — в трех муниципалитетах: Архангельском, Дуванском и Стерлитамакском районах.
По данным специалистов, за сутки произошло 50 пожаров сухой растительности на общей площади 57,2295 га. Все очаги возгорания были ликвидированы. С начала 2023 года на территории республики произошло 339 пожаров сухой растительности на общей площади 311,9868 га.