Хирурги Башкирии спасли жизнь 85-летнего пациента

В Нефтекамске специалисты регионального сосудистого центра помогли сохранить жизнь 85-летнему пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Пожилой мужчина обратился в больницу с жалобами на непроходящую боль в ноге. Также было выявлено онемение и побледнение кожи. Пациент не мог наступать на ногу в течение трёх суток. Врачи провели УЗДС сосудов нижних конечностей и выявили тромбоз бедренно-подколенного сегмента.

В экстренном порядке пациента направили на эндоваскулярное оперативное лечение — это инновационный метод лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заключающихся в лечебном воздействии изнутри поражённого сосуда. Пациенту выполнили внутриартериальный тромболизис с тромбаспирацией под местной анестезией. Говоря простым языком, тромб растворили в кровеносных сосудах, а затем извлекли тромботические массы через трехмиллиметровый прокол в бедре. пресс-служба министерства здравоохранения РБ

Уже через три часа после проведенной операции нога пожилого пациента потеплела, а болевой синдром прошёл. На следующий день мужчина смог самостоятельно передвигаться, наступая на ногу.