Хирурги Башкирии спасли жизнь 85-летнего пациента

В Нефтекамске специалисты регионального сосудистого центра помогли сохранить жизнь 85-летнему пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.
Пожилой мужчина обратился в больницу с жалобами на непроходящую боль в ноге. Также было выявлено онемение и побледнение кожи. Пациент не мог наступать на ногу в течение трёх суток. Врачи провели УЗДС сосудов нижних конечностей и выявили тромбоз бедренно-подколенного сегмента.
Уже через три часа после проведенной операции нога пожилого пациента потеплела, а болевой синдром прошёл. На следующий день мужчина смог самостоятельно передвигаться, наступая на ногу.
Фото: министерство здравоохранения РБ.