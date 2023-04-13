Глава Башкирии рассказал, как в республике готовят школьников к армейской службе

Открыть филиалы парка «Патриот» планируется в разных уголках Башкортостана. В Баймакском, Кигинском, Аургазинском и других районах республики. Об этом на своих страницах в социальных сетях написала Глава республики Радий Хабиров.
Призывники из Башкортостана всегда ценились в элитных войсках. Во многом этим мы обязаны Мидхату Закировичу Шакирову, первому секретарю Башкирского обкома КПСС, который еще в начале 1970-х озаботился этим вопросом. По всей республике тогда появились тиры, траншеи для метания гранат, в школы передали 5600 учебных винтовок и автоматов Калашникова, а начальную военную подготовку стали вести отставные офицеры запаса.
Сегодня этот вопрос снова актуален. Открытый в Чишминском районе парк «Патриот» оправдал возложенные надежды. За пять дней сборов застенчивые мальчишки превращаются в настоящих мужчин, защитников Родины. Их наставники – с боевым опытом, хорошим образованием, учат ребят навыкам, которые обязательно пригодятся им в жизни, написал Радий Хабиров.