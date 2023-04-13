Мобилизованные из Башкирии отправились в зону СВО после отпуска

Из республиканского сборного пункта выехали в зону спецоперации три автобуса с мобилизованными. Военнослужащие приезжали в краткосрочный отпуск. Проводить их пришли родственники и друзья.

150 мужчин в строю, в форме и в полной боевой готовности, ждут своей отправки. Как говорят мобилизованные, отпуск для них пролетел быстро, но домашняя обстановка, объятия детей, разговоры с родными зарядили положительными эмоциями. Именно за их свободную жизнь они и возвращаются сейчас на передовую.

Гайсины все вместе приехали из Чишминского района провожать сына, в том числе и молодая невестка. В этот отпуск сына провели никах. Провожает своего друга детства Диана Нигматуллина. Девушка пожелала солдатам быть уверенными в себе, сплоченными и решительными.