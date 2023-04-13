Стал известен самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко

В марте текущего года самым дешевым городом Башкортостана по ценам на молоко стал Сибай - около 64,78 рубля за один литр. Об этом сообщили в Башстате.
По республике в среднем цена за 1 литр пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности подорожал до 67,72 рубля "против" 66,79 рубля в январе текущего года.
По данным выборочного наблюдения Башстата, дороже всех в республике пастеризованное молоко по-прежнему обходится уфимцам - в среднем 68,67 рубля за литр. Жители Стерлитамака и Нефтекамска платили за молоко примерно на два рубля меньше — 66,62 рубля и 66,20 рубля соответственно.