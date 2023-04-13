В городах и районах республики проходят патриотические концерты «Башкирская весна»

В городах и районах Башкортостана проходят патриотические концерты «Башкирская весна». Главными зрителями стали участники специальной военной операции, которые вернулись домой в краткосрочный отпуск, родственники военнослужащих, школьники.
Одно из мероприятий состоялось в Дюртюлинском районе. Перед собравшимися выступили местные творческие коллективы, лидеры общественного мнения, почетные гости. Было отмечено, что как и в годы Великой Отечественной войны, тыл помогает своим бойцам на передовой, обеспечивая всем необходимым. Очередной гуманитарный конвой от земляков дюртюлинцы отправят на Донбасс в апреле.
Концерт в поддержку российских военнослужащих прошёл и в Иглинском районе. Помимо участников СВО, в нём также приняли участие ветераны, местные активисты и серебряные волонтёры, жители и родственники бойцов. Программу для них подготовили не только иглинские творческие коллективы, но и заслуженные артисты республики Марсель Кутуев и Рамиль Бадамшин.