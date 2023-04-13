В Уфе проходят «Большие гастроли» Русского драмтеатра имени М. Горького из Нальчика

Впервые с гастролями в Уфе – коллектив из столицы Кабардино-Балкарии. Труппа Русского драмтеатра им. Горького приехала в столицу республики благодаря программе «Большие гастроли».
Актеры представят три спектакля, рассчитанные на разную публику: постановки «Последняя попытка, или Хочу купить вашего мужа», «Кто украл светофор» и «Дело Раскольникова» по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание».
Башкирский драмтеатр отправится с гастролями в Нальчик с ответным визитом в октябре. Сейчас идет работа над новыми постановками.