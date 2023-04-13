В Башкирии снова начнут работу «поезда здоровья»

В республике возобновят работу "поезда здоровья", которые проедут по 6 маршрутам Башкирии с 17 апреля по 10 сентября текущего года. По информации замминистра здравоохранения Елены Галимулиной, медики будут выезжать в те населенные пункты, где не хватает врачей или трудно выбираться в райцентр для первичной помощи или прохождения диспансеризации.