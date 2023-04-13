В Башкирии снова начнут работу «поезда здоровья»

В республике возобновят работу "поезда здоровья", которые проедут по 6 маршрутам Башкирии с 17 апреля по 10 сентября текущего года. По информации замминистра здравоохранения Елены Галимулиной, медики будут выезжать в те населенные пункты, где не хватает врачей или трудно выбираться в райцентр для первичной помощи или прохождения диспансеризации.
В рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион» по Башкирии запустят 26 мобильных передвижных комплексов. "Поезда здоровья" оснащены флюрографами, мамографами, мобильными ФАПами (в них будут брать анализы, проводить ЭКГ и принимать узкие специалисты), а также женский комплекс для приема гинеколога.
Первый "поезд здоровья" начнет работу 17 апреля с Иглинского района. Передвижной комплекс проедет по 6 населенным пунктам. Один маршрут задействуют в 10 районах.