В Башкирии открылись новые информационные центры для консультаций по вопросам контрактной службы

По призванию, а не по призыву. В Башкортостане открылись новые информационные центры для консультаций по вопросам контрактной службы. Оказалось, жителей региона интересует эта тема. Три центра появились в Нефтекамске: в торговом комплексе «Центральный», на площади у хоккейного клуба «Торос» и в магазине «Солнышко». Специалисты расскажут о том, какие требования предъявляются к поступлению на военную службу по контракту, проинформируют о выплатах и льготах, которые положены добровольцам.
Заработали информационные пункты и в Стерлитамаке. Одна из палаток размещена в торговом центре «Сити-Молл». Ежедневно волонтёры раздают буклеты с информацией об условиях прохождения службы и контактными данными, по которым можно обратиться для подачи заявления. Также горожан консультируют сотрудники военного комиссариата Стерлитамака и Стерлитамакского района. С начала работы в пункт уже обратились более 150 человек.
А в ситуационном центре Башкортостана за последние две недели приняли свыше 800 звонков с вопросами о службе по контракту. Для подписания соглашений в районные военные комиссариаты направлены 300 человек. Подробную информацию можно узнать, позвонив по телефону в Уфе: 218-19-19. Как вариант, обратиться в многофункциональный центр – в любой офис республики, где при наличии документа, удостоверяющего личность, расскажут все подробности.