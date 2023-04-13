В Башкирии открылись новые информационные центры для консультаций по вопросам контрактной службы

По призванию, а не по призыву. В Башкортостане открылись новые информационные центры для консультаций по вопросам контрактной службы. Оказалось, жителей региона интересует эта тема. Три центра появились в Нефтекамске: в торговом комплексе «Центральный», на площади у хоккейного клуба «Торос» и в магазине «Солнышко». Специалисты расскажут о том, какие требования предъявляются к поступлению на военную службу по контракту, проинформируют о выплатах и льготах, которые положены добровольцам.