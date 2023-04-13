В Башкирии продолжается работа над повышением доступности медицинской реабилитации

Экзоскелет и игры для здоровья. Медучреждения республики участвовали в программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Башкортостане». Так, в прошлом году закупили 350 единиц оборудования. Обновили подход в лечении в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и других городах региона. В Республиканском врачебно-физкультурном диспансере появился компьютерный кабинет: пациенты играют в игры, вырабатывая координацию и стабилизацию.

Помахать рукой проблемам со здоровьем предлагает инструктор в комнате виртуальной реальности. Кабинет напоминает компьютерный клуб, но игры здесь основаны на технологии биологической обратной связи, они улучшают координацию, стабилизацию.

Полностью оснастили кабинет биологической обратной связи и виртуальной реальности благодаря региональному проекту. Республиканский врачебно-физкультурный диспансер участвовал в программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Башкортостане». При этом помогают пациентам в рамках ОМС. Не только физически, но и психологически.

Первые шаги к выздоровлению напоминают кадры из фантастического фильма. Роботизированный костюм примеряют люди после инсульта, с травмами, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом. Экзоскелет учреждение получило тоже благодаря участию в программе.

Обновили тренажёры для активно-пассивной реабилитации, установили аппараты для механотерапии. Несмотря на то, что здесь делают шаги в ногу со временем, используют и приборы, которые были созданы почти полвека назад. Ежедневно лечение на них проходят более 50 пациентов.