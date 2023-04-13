В Уфе компания-застройщик подарила жильцам новый шахматный клуб

Это уже третье подобное учреждение у строительной компании. Во главе с генеральным директором предприятия Филюсом Ишбулатовым компания подарила жителям Дёмского района города и Федерации шахмат республики новый социальный объект. По его словам, в планах – открытие шахматных клубов и в других районах Уфы.
В клубе полный зал детей, все они готовы с большим интересом и рвением сразиться в шахматной партии. По обе стороны игральной доски и девочки, и мальчики разных возрастов.
Вопреки мнению о том, что шахматы непопулярный и скучный вид спорта: только в Уфе насчитывается около 15000 юных шахматистов. Поэтому новый клуб как нельзя кстати, да и скучной эту игру дети совсем не считают.