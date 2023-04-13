В Уфе показали тренировки хоккеистов школы Азаматова

Попасть в группу сильнейших. Такая задача стоит перед командой школы имени Азаматова 2009 года рождения. Сейчас коллектив выступает во второй группе первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Чемпионат близится к своему завершению, впереди игры переходного турнира. Как проходят тренировки?
Когда команду ждут решающие матчи в чемпионате, процесс подготовки к играм становится особенно важным. Команда школы Марата Азаматова 2009 года рождения выступает во второй группе первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.
Но сейчас команда как никогда близка к попаданию в группу сильнейших. После предварительного раунда соревнований команда заняла второе место и вышла в финальную часть первенства.
На тренировках и играх лучший снайпер команды по традиции находится на пятачке у ворот. Минимум по одной шайбе в матче пропускали соперники после бросков Оллана Хабибуллина. Но одно дело игры в чемпионате, и совсем другое во встречах финального раунда. А потому занятий на льду становится все больше.
Сейчас работа на тренировках ведется на технико-тактические действия, отработку игры в неравных составах. Но и здесь главное не переусердствовать, а потому важно и подвести ребят на пике формы.
Вообще в школе Азаматова тренируются 400 воспитанников. В этом сезоне команды сразу нескольких возрастов заявили о себе.
Матчи переходного турнира пройдут в конце апреля в Уфе.