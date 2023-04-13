Башкирские дзюдоисты вышли во второй этап «Континентальной лиги дзюдо – 2023»

В Москве завершился первый раунд турнира. Участие принимали свыше 200 спортсменов из России, Ирана, Индии, Казахстана и ряда других стран. Башкортостан представляли спортсмены клуба «Динамо Уфа». Им на соревнованиях противостояли соперники из Волгограда, Москвы и Рязани.

Опытный дзюдоист Егор Цветков не выходил на татами на первом этапе «Континентальной лиги», но его вклад в итоговый результат не стоит недооценивать. На соревнованиях он выступил в качестве капитана. На протяжении всего турнира он настраивал и поддерживал свою команду. Егор Цветков в дзюдо уже более 20 лет. За это время выступил на многих масштабных соревнованиях и стал призером кубка Европы и России. В ближайшее время 30-летний дзюдоист планирует завершить свою спортивную карьеру.