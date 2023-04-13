Башкирские дзюдоисты вышли во второй этап «Континентальной лиги дзюдо – 2023»

 В Москве завершился первый раунд турнира. Участие принимали свыше 200 спортсменов из России, Ирана, Индии, Казахстана и ряда других стран. Башкортостан представляли спортсмены клуба «Динамо Уфа». Им на соревнованиях противостояли соперники из Волгограда, Москвы и Рязани.

Опытный дзюдоист Егор Цветков не выходил на татами на первом этапе «Континентальной лиги», но его вклад в итоговый результат не стоит недооценивать. На соревнованиях он выступил в качестве капитана. На протяжении всего турнира он настраивал и поддерживал свою команду. Егор Цветков в дзюдо уже более 20 лет. За это время  выступил на многих масштабных соревнованиях и стал призером кубка Европы и России. В ближайшее время 30-летний дзюдоист планирует завершить свою спортивную карьеру.

Карьера уже к концу подходит моя. Было много всяких побед и поражений. То есть и призером чемпионата России был. Выиграл кубки Европы, кубки России, неоднократно выигрывал.

Егор Цветков, капитан команды «Динамо-Уфа» по дзюдо

На первом этапе лиги башкирские спортсмены провели четыре встречи, три из которых смогли завершить победой. По итогам турнира три коллектива набрали одинаковое количество баллов. Но спортсмены из Башкортостана вышли на первое место по количеству побед.

Наши ребята проявили достойную борьбу, слаженность команды. Была видна их хорошая подготовка, был виден их отличный настрой командный. Уверен, что они и на следующий этап с таким же настроем пойдут и достойно представят нашу республику.

Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

Большинство очков уфимцев набрал Карен Галстян. Его 13-летний опыт помог команде стать первыми в группе.

Настраивались на каждого соперника, просто поддерживали друг друга. Это не личные соревнования – это командные. Здесь нужно болеть друг за друга, чтобы результат был.

Карен Галстян, участник команды «Динамо-Уфа» по дзюдо
Уфимская волна

Сейчас спортсмены активно готовятся к предстоящему второму этапу Континентальной лиги дзюдо. Он пройдет также в Москве 6 мая. Жеребьевка следующего этапа состоится 18 апреля, тогда и станут известны соперники команды из Уфы.

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