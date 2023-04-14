С начала года в Башкирии произошло 2 114 пожаров

С начала 2023 года в Башкортостане произошло 2 114 пожаров, в результате которых погиб 91 человек, пострадали - 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГК по ЧС.

Фото №1 - С начала года в Башкирии произошло 2 114 пожаров

Согласно статистике, главные причины пожаров - нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

При пожаре в жилом помещении ГК Башкортостана по ЧС рекомендует предпринимать следующие действия:

– вызовите пожарных по телефону «112»;

– предупредите соседей о возникновении пожара;

– не тратьте время на сбор документов и ценностей;

– небольшое возгорание попытайтесь затушить подручными средствами, если в доме нет огнетушителя: вода, мокрая ткань, плотное одеяло, песок или земля;

– если придется пробираться через помещение, охваченное огнем, облейте себя водой, накройтесь мокрым одеялом, задержите дыхание и как можно быстрее пройдите опасное место;

– если нет возможности выбраться из квартиры, выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь. Лучше не спускаться с балкона с помощью простыней или веревок – это очень опасно;

– не пользуйтесь лифтом во время пожара;

– по мере того, как вы сами окажетесь в безопасном месте, оглядитесь вокруг – все ли ваши близкие, соседи и знакомые находятся в безопасности, если нет, то сообщите об этом сотрудникам пожарной охраны.

Не паникуйте! Действуйте четко, быстро, спокойно. Берегите себя и своих близких!

пресс-служба ГК РБ по ЧС
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