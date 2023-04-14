Житель Башкирии убил мужчину, ударив его ножом в сердце

Салаватский межрайонный суду вынес приговор жителю Белорецкого района за убийство собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Во время распития алкогольных напитков между подсудимым и жителем Уфы вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник ударил оппонента ножом в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.