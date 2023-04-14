Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подарил жильцам дома банки для «бычков»

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев подарил жильцам одного из домов в Калининском районе Уфы специальные баночки для сбора «бычков». Представители администрации поставили их прямо в подъездах.

Причиной для такого презента послужило огромное количество окурков от сигарет, которые разбросаны под балконами по дворе. Об этом мэр Уфы рассказал в своих социальных сетях.

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Актуально. Фото окурков и мусора под балконами жилого дома в Калининском районе сделал во время рабочего объезда. Пришлось подарить жителям банки для сбора «бычков». Ратмир Мавлиев, мэр Уфы

Также Ратмир Мавлиев написал, что чистота в городе зависит от каждого жителя, и мусор не исчезает и не растворяется сам по себе.