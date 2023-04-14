Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подарил жильцам дома банки для «бычков»

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев подарил жильцам одного из домов в Калининском районе Уфы специальные баночки для сбора «бычков». Представители администрации поставили их прямо в подъездах.

Фото №1 - Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подарил жильцам дома банки для «бычков»

Причиной для такого презента послужило огромное количество окурков от сигарет, которые разбросаны под балконами по дворе. Об этом мэр Уфы рассказал в своих социальных сетях.

Фото №2 - Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подарил жильцам дома банки для «бычков»

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Актуально. Фото окурков и мусора под балконами жилого дома в Калининском районе сделал во время рабочего объезда. Пришлось подарить жителям банки для сбора «бычков».

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы

Также Ратмир Мавлиев написал, что чистота в городе зависит от каждого жителя, и мусор не исчезает и не растворяется сам по себе.

Фото: Telegram // Ратмир Мавлиев.

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