Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подарил жильцам дома банки для «бычков»

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев подарил жильцам одного из домов в Калининском районе Уфы специальные баночки для сбора «бычков». Представители администрации поставили их прямо в подъездах.
Причиной для такого презента послужило огромное количество окурков от сигарет, которые разбросаны под балконами по дворе. Об этом мэр Уфы рассказал в своих социальных сетях.
Также Ратмир Мавлиев написал, что чистота в городе зависит от каждого жителя, и мусор не исчезает и не растворяется сам по себе.
Фото: Telegram // Ратмир Мавлиев.