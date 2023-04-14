Мэр одного из городов Башкирии высказался о смерти 14-летнего мальчика в школе на перемене

Мэр Октябрьского Алексей Шмелев высказался о трагедии в школе №18, где на перемене умер 14-летний мальчик. Школьник скончался во время шуточной борьбы со своим другом. Сити-менеджер прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях почти спустя неделю после случившегося.
Мэр Октябрьского выразил соболезнования семье мальчика, его друзьям и одноклассникам. Также он добавил, что городская мэрия оказала необходимую помощь в организации похорон.
Также Алексей Шмелев попросил горожан, имеющих какую-либо информацию о произошедшем и кто сможет помочь расследованию, обратиться в следственный отдел.
Фото: СУ СКР по РБ.