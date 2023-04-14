Мэр одного из городов Башкирии высказался о смерти 14-летнего мальчика в школе на перемене

Мэр Октябрьского Алексей Шмелев высказался о трагедии в школе №18, где на перемене умер 14-летний мальчик. Школьник скончался во время шуточной борьбы со своим другом. Сити-менеджер прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях почти спустя неделю после случившегося.

Фото №1 - Мэр одного из городов Башкирии высказался о смерти 14-летнего мальчика в школе на перемене

На данный момент причины произошедшего неизвестны. Их будут устанавливать специалисты. Опрашиваются очевидцы, проводится судебно-медицинская экспертиза. По свидетельству очевидцев, ничего выходящего за рамки обычной шуточной борьбы между школьниками на перемене не происходило. Школа открыта для взаимодействия и помогает следственным органам всем, чем может. В различных социальных сетях развернулось бурное обсуждение этого происшествия. Выдвигаются различные версии и гипотезы, вплоть до обвинений и оскорблений.

Алексей Шмелев, мэр Октябрьского

Мэр Октябрьского выразил соболезнования семье мальчика, его друзьям и одноклассникам. Также он добавил, что городская мэрия оказала необходимую помощь в организации похорон.

Также Алексей Шмелев попросил горожан, имеющих какую-либо информацию о произошедшем и кто сможет помочь расследованию, обратиться в следственный отдел.

Фото: СУ СКР по РБ.

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