Мэр одного из городов Башкирии высказался о смерти 14-летнего мальчика в школе на перемене

На данный момент причины произошедшего неизвестны. Их будут устанавливать специалисты. Опрашиваются очевидцы, проводится судебно-медицинская экспертиза. По свидетельству очевидцев, ничего выходящего за рамки обычной шуточной борьбы между школьниками на перемене не происходило. Школа открыта для взаимодействия и помогает следственным органам всем, чем может. В различных социальных сетях развернулось бурное обсуждение этого происшествия. Выдвигаются различные версии и гипотезы, вплоть до обвинений и оскорблений.

Алексей Шмелев, мэр Октябрьского