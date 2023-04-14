11 тысяч жителей Башкирии с начала года получили проактивные уведомления о размере будущей пенсии

С начала 2023 года Соцфонд Башкирии направил проактивные уведомления о размере будущей пенсии по старости более 11,5 тыс. жителям республики. Об этом рассказали в пресс-службе отделения Фонда.

Фото №1 - 11 тысяч жителей Башкирии с начала года получили проактивные уведомления о размере будущей пенсии

Данные сведения поступили в личный кабинет на портале Госуслуг свыше 6,5 тыс. женщин, достигшим 40 лет, и более 4,4 тыс. мужчин, которым исполнилось 45 лет.

В уведомлении содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются.

отделение Социального фонда по Башкирии

Проактивное информирование даёт гражданам возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права. За все время с момента начала рассылки такие уведомления получили около 32 млн человек по всей стране.

У кого нет учетной записи на портале, информацию можно получить в клиентских службах Соцфонда.

Проактивное информирование о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается, поступает раз в три года женщинам, начиная с 40 лет и мужчинам, начиная с 45 лет.

отделение Социального фонда по Башкирии
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