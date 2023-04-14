11 тысяч жителей Башкирии с начала года получили проактивные уведомления о размере будущей пенсии

С начала 2023 года Соцфонд Башкирии направил проактивные уведомления о размере будущей пенсии по старости более 11,5 тыс. жителям республики. Об этом рассказали в пресс-службе отделения Фонда.
Данные сведения поступили в личный кабинет на портале Госуслуг свыше 6,5 тыс. женщин, достигшим 40 лет, и более 4,4 тыс. мужчин, которым исполнилось 45 лет.
Проактивное информирование даёт гражданам возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права. За все время с момента начала рассылки такие уведомления получили около 32 млн человек по всей стране.
У кого нет учетной записи на портале, информацию можно получить в клиентских службах Соцфонда.