В Башкирии пьяный водитель грузовика погубил пассажира

В Белорецком районе Башкирии опрокинулся грузовик. Водитель авто получил ушиб руки, а его пассажир погиб на месте. О подробностях смертельной аварии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, трагедия произошла на 15 км автодороги станция Улу-Елга - Ишля - Тукан - Зигаза накануне, 13 апреля. Известно, что 58-летний местный житель за рулем грузового автомобиля «КрАЗ» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП от полученных травм скончался 50-летний пассажир.

Выяснилось, что водитель не только не имел водительских прав, но и был пьян в момент аварии.