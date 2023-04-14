В Башкирии пьяный водитель грузовика погубил пассажира

В Белорецком районе Башкирии опрокинулся грузовик. Водитель авто получил ушиб руки, а его пассажир погиб на месте. О подробностях смертельной аварии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

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По данным ведомства, трагедия произошла на 15 км автодороги станция Улу-Елга - Ишля - Тукан - Зигаза накануне, 13 апреля. Известно, что 58-летний местный житель за рулем грузового автомобиля «КрАЗ» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП от полученных травм скончался 50-летний пассажир.

Выяснилось, что водитель не только не имел водительских прав, но и был пьян в момент аварии. 

«Водитель не имел прав и находился за рулём грузовика, будучи в нетрезвом состоянии. Результат освидетельствования показал 0,809 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке».

пресс-служба ГИБДД по РБ
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