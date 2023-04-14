В пяти районах Башкирии введен высокий класс пожароопасности

Уже в пяти районах Башкортостана введен 4-й высокий класс пожароопасности: в Архангельском, Бакалинском, Дуванском, Стерлитамакском и Туймазинском. За сутки произошло 37 пожаров сухой растительности. Возгорания ликвидированы.

Всего же с начала пожароопасного периода в регионе произошло 376 случаев возгорания сухой травы. Готовы более 2 тысяч единиц техники и 3 тысяч личного состава.