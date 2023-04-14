Председатель Госсобрания Константин Толкачев провел прием жителей Янаульского района.Граждане обратились с проблемами: плохое автобусное сообщение между районным центром и селом Вояды, подведение газопровода к трём сёлам – Андреевка, Салихово и Югамаш. Жители с нетерпением ждут, когда в их домах появится «голубое топливо».

Многие уже обустроили жилье в соответствии с требованиями, однако с прошлого года переговоры с газоснабжающей компанией зашли в тупик. Все вопросы спикер Курултая взял под свой контроль. Следующим пунктом рабочей поездки стала школа №4 в Янауле. Ремонт фасада и крыши здания уже завершен, сейчас активно ведутся внутренние работы.