Специалисты Башкирии сообщили об опасности пала травы

Сегодня, 14 апреля, специалисты обсудили текущую оперативную ситуацию с паводком и пожарами на тематическом брифинге.

Фото №1 - Специалисты Башкирии сообщили об опасности пала травы

Заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Ильгиз Фаткуллин отметил, что главная опасность в пожароопасный период – пал травы. Чтобы избежать крупных возгораний вводится особый противопожарный режим, во время которого запрещено сжигать траву и мусор на открытых участках.  

Самое серьёзное – может быть нанесен ущерб объектам экономики, домовладениям и лесному фонду. Если человек допустил возгорание, а огонь перешёл к домовладениям – ему грозит уголовная ответственность. Погодно-климатические условия последних лет также неблагоприятны в части возникновения очагов возгорания.

Ильгиз Фаткуллин, заместитель министра лесного хозяйства РБ  

По состоянию на 14 апреля, произошло уже 376 случаев возгорания сухой травы. Чаще всего пожары выявляли в Стерлитамакском, Кушнаренковском, Краснокамском, Благоварском и Туймазинском районах.

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