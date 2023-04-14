Специалисты Башкирии сообщили об опасности пала травы

Сегодня, 14 апреля, специалисты обсудили текущую оперативную ситуацию с паводком и пожарами на тематическом брифинге.
Заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Ильгиз Фаткуллин отметил, что главная опасность в пожароопасный период – пал травы. Чтобы избежать крупных возгораний вводится особый противопожарный режим, во время которого запрещено сжигать траву и мусор на открытых участках.
По состоянию на 14 апреля, произошло уже 376 случаев возгорания сухой травы. Чаще всего пожары выявляли в Стерлитамакском, Кушнаренковском, Краснокамском, Благоварском и Туймазинском районах.