Специалисты Башкирии сообщили об опасности пала травы

Самое серьёзное – может быть нанесен ущерб объектам экономики, домовладениям и лесному фонду. Если человек допустил возгорание, а огонь перешёл к домовладениям – ему грозит уголовная ответственность. Погодно-климатические условия последних лет также неблагоприятны в части возникновения очагов возгорания.

Ильгиз Фаткуллин, заместитель министра лесного хозяйства РБ

