Открыт набор волонтеров на Игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе

В Уфе впервые пройдет международное спортивное событие – Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». С 23 июля по 2 августа этого года в Уфе в течение девяти дней спортсмены из России и дружественных стран будут бороться за медали в 21 дисциплине спорта глухих.
Для проведения Игр важно особым образом подготовить волонтеров. Башкирское отделение Всероссийского общества глухих принимает активное участие в подготовке соревнований. Подать заявку для регистрации волонтером на Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» можно на платформе Добро.ру.